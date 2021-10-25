نيو سيتي توقع عقد بقيمة 270 مليون جنيه بمشروع إيكو ويست مع الحاذق للإنشاءات

بكر بهجت _ وقعت شركة نيو سيتي للتنمية اتفاقية شراكة مع شركة الحاذق للإنشاءات لتنفيذ مشروع إيكو ويست الذي تقيمه الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، والبالغة استثمارات الشق السكني به نحو 2.5 مليار جنيه.

وقال رامي يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نيو سيتي، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، إن التعاقد مع الحاذق خاص بالمرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يضم 3804 وحدة، وتبلغ مساحته 120 فدان.

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وأضاف في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، أن التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى 270 مليون جنيه، تمثل 10% تقريبا من إجمالي الشق السكني، 530 وحدة سكنية، بواقع 14 عمارة.

ومن جانبه قال محمود الحاذق الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات، إن تسليم المرحلة سيم ن خلال عام 2024، ومن المقرر أن يتم البدء في التنفيذ خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى الشركة ستسير بمعدل الإنشاءات وفق الخطة التنفيذية التي وضعتها نيو سيتي.

وأضاف أنه فور الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم الاتفاق مع الشركة على خطة المرحلة الثانية والبدء في تنفيذها، في حالة ترسيتها على الحاذق.

وأطلقت شركة نيو سيتي في فبراير الماضي مشروع إيكو ويست، وبدأت في الإجراءات الخاصة بتنفيذه، ولن تتجاوز النسبة البنائية به 20% والمساحة المتبقية الخدمات واللاند سكيب، وسيتضمن المشروع ناديا على مساحة 18 فدانا وشقًا تجاريا على مساحة 5600 متر مربع.