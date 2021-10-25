- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ ارتفعت صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بعد خصم الضرائب بنسبة 21.09% إلى 336.332 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 277.763 مليون جنيه مقارنة بالربع المناظر له العام الماضي.
وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 537.706 مليون جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 547.87 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 339.571 مليون جنيه مقابل 323.338 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 336.3 مليون جنيه أرباح الربع الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.