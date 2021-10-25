الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 336.3 مليون جنيه أرباح الربع الثالث

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بعد خصم الضرائب بنسبة 21.09% إلى 336.332 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 277.763 مليون جنيه مقارنة بالربع المناظر له العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 537.706 مليون جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 547.87 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 339.571 مليون جنيه مقابل 323.338 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.