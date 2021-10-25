بنك المشرق – مصر يعلن عن فوز أحد عملائه بجائزة المليون درهم إماراتي

أعلن بنك المشرق – مصر عن فوز أحد عملائه بالجائزة الكبرى والتي تقدر بمبلغ مليون درهم إماراتي، حيث قد تم اختيار العميل خلال سحب جوائز “مليونير المشرق” الذي أقيم في شهر أغسطس من العام الحالي، وذلك تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي – الإمارات العربية المتحدة.

واحتفالاً بالأستاذ أسامة علاء إبراهيم محمد، قامت إدارة البنك بتنظيم حفل تسليم الجائزة في مقر البنك الرئيسي بالتجمع الخامس. وكان في استقبال العميل لتهنئته نخبة من مسئولي البنك وعلى رأسهم كل من، الأستاذ عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر والأستاذ هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع في بنك المشرق – مصر، ذلك بالإضافة إلى الأستاذ عمرو صادق، نائب أول رئيس إدارة الثروات والأوعية الادخارية والتأمين.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وفي هذا الإطار، قد صرح الأستاذ عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر “نفتخر بكوننا أول من قام بإطلاق شهادات ادخار بخصائص فريدة من نوعها في السوق المصري، والتي حققت نجاحات كثيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتيح شهادات مليونير المشرق للعملاء فرصة الادخار الآمن، إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز مالية كبيرة قد تساهم في تحقيق أحلامهم”

ومن جانبه أكد هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع أن إطلاق برنامج شهادات مليونير المشرق يعكس حرص واهتمام البنك بتقديم تجربة مصرفية استثنائية، ويعد بمثابة طفرة في قطاع التجزئة المصرفية والتي من شأنها المساهمة في زيادة قاعدة عملاء البنك.

وأضاف موضحاً سعادته بدور البنك الفعال في تشكيل حياة أفضل لعملائه وأسرهم من مختلف الشرائح مما يؤكد التزام بنك المشرق-مصر بالسوق المصري.

والجدير بالذكر أن بنك المشرق – مصر يقوم بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز المالية المختلفة شهرياً، ومن المقرر إجراء السحب القادم على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي في شهر ديسمبر، ويمكن لعملاء البنك أن يقوموا بشراء شهادتين فقط للتأهل لفرصة الفوز بكافة الجوائز. وتبلغ قيمة الشهادة الواحدة 2000 جنيه مصري، وكلما حصل العميل على المزيد من الشهادات، كلما زادت فرصته في الفوز.