محمد الدهان رئيسا تنفيذيا لشركة سيتي إيدج خلفا للمكاوي

أصدر مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري قرارا بتعيين محمد الدهان فى منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك خلفا للدكتور محمد المكاوي الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي.

وقال بيان للشركة،إن قرار تعيين الدهان يأتي فى إطار السعى لضخ المزيد من الدماء الجديدة بالشركة، من أصحاب الخبرات الطويلة وذى الكفاءة بالقطاع العقاري من أجل العمل على تحقيق الخطط الاستراتيجية للشركة.

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وأشار البيان إلى أن محمد الدهان يمتلك خبرة واسعة ورؤية تجارية قوية في مجال التطوير العقاري، ولديه سجل من الأنشطة والإنجازات لما يقرب من 15 عاما في شركة إعمار العقارية، وشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للشركة بعد توليه منصب رئيس التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال.

وتولى الدهان منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة حسن علام العقارية، وبالإضافة إلى ذلك، تولى العديد من المناصب الإدارية في إدارة التدقيق الداخلي والخارجي وفي إدارة التدقيق المالي بديوان حاكم الإمارات العربية المتحدة والجهاز المركزي للتدقيق في مصر.

وأوضح البيان أن الدهان يشعل في الوقت الحالي منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو في لجان الامتثال والمخاطر في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر.

وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى للشركة: “يشرفني ويسعدنى أن أنضم إلى شركة سيتي إيدج، المطور العقاري الوطني، والتى تعتبر المحرك الرئيسي لوضع رؤية واضحة للمستقبل، ولتطوير الحاضر من خلال التزامنا بتقديم أفضل الحلول العقارية، لذا تستمر قاعدة عملائنا في النمو، وتتشكل رؤية سيتي إيدج حول تحقيق قيم الاستدامة المتكاملة من خلال إنشاء المجتمعات وإدارة المشاريع الضخمة، ليس فقط من خلال إثراء حياة الأفراد، ولكن من خلال العمل في القطاعات الرئيسية التي تحقق عوائد واعدة لمستثمرينا”.