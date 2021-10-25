مصر تتابع عن كثب تطورات الوضع في السودان وتدعو لتغليب المصلحة العليا

قالت جمهورية مصر العربية في بيان أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق.

وأكدت على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، ومؤكدة كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

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كما دعت مصر كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسئولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.