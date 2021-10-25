رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لبنك كريدي أجريكول

خلال زيارته لفرنسا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، المدير العام لبنك كريدي أجريكول، “فيليب براساك”، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

واستهل “براساك” اللقاء، بالإعراب عن سعادة البنك بكونه من البنوك الأجنبية العاملة في مصر، مشيداً بالتحسن الذي شهده مناخ الأعمال في مصر خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلعه لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في السوق المصرية.

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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بحجم نشاط وأعمال بنك كريدي أجريكول في مصر، وتطلعه لزيادة حجم ونطاق أعمال البنك في الفترة القادمة، لا سيما في القطاعات الثلاثة التي تحظى بالأولوية في خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في ذات السياق، أشار الدكتور محمد معيط إلى قيام مصر بإصدار السندات الخضراء، كأول دولة في أفريقيا تصدر هذا النوع من السندات، معرباً عن تطلعه للتعاون مع البنك في الفترة المقبلة، في حال ما تقرر إصدار مزيد من هذه السندات.

وعقب المدير العام لبنك كريدي أجريكول مؤكدا تطلع البنك لعلاقات تعاون وشراكة ممتدة مع مصر، مؤكداً أن البنك سيتواصل مع مسئولي وزارة المالية فيما يخص مجالات التعاون المحتملة.