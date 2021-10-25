البورصة تتراجع بصورة طفيفة ختام التعاملات والسبعيني يفقد 3.6%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.07%، وأغلق عند مستوى 11178 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.05%، وأغلق عند مستوى 48.4 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.6% و 2.8% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.718.308 مليار جنيه على 203 شركة من خلال 52.641 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 117 شركة مقابل ارتفاع 29 بينما لم تتغير أسعار 57.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 160.263 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 164.328 مليون جنيه، مقابل 4.064 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 155.283 مليون جنيه، منها 102.258 مليون جنيه للمؤسسات، و53.025 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.979 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 12.694 مليون جنيه، مقابل 7.714 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة 53.03 60.9 14.84 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.12 5.46 6.64 رواد السياحة – رواد 41.27 43.88 6.32 شركة مستشفي كليوباترا 4.26 4.5 5.63 الحديد والصلب المصرية 1.568 1.646 4.97

الأسهم الأكثر انخفاضا