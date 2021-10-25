غبور ترفع أسعار 4 سيارات للمرة الثانية خلال شهر

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة جي بي غبور أوتو وكلاء هيونداي وشيري وهافال ومازدا في السوق المحلية، عن تطبيق زيادات سعرية للمرة الثانية في شهر واحد.

وتراوحت قيم الزيادات بين 5100 إلى 6 آلاف جنيه، وطالت من هيونداي إلنترا HD وشيري أريزو 5 وتيجو3 وتيجو 7، في أكتوبر الجاري.

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هيونداي إلنترا HD

ووفقا للمعلن، باتت الفئة الأولى من السيارة هيونداي إلنترا HD بنحو 254 ألف و900 جنيه، مقابل 248 ألف و900 جنيه.

وقفزت الفئة الثانية إلى مستوى 261 ألف و900 جنيه، بدلا من 255 ألف و900 جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الثالثة لتصل إلى 274 ألف و900 جنيه، مقارنة مع 268 ألف و900 جنيه.

وحددت الفئة الرابعة الكاملة بقيمة 278 ألف و900 جنيه، بعدما كانت تسوق بسعر قديم 272 ألف و900 جنيه.

وكانت السيارة هيونداي إلنترا HD قد شهدت زيادة بقيمة 2000 جنيه مطلع أكتوبر الجاري.

شيري أريزو 5

وارتفعت أسعار الفئة الأولى من شيري أريزو 5 إلى 185 ألف جنيه، مقابل 179 ألف و900 جنيه.

وقفزت أسعار الفئة الثانية إلى 205 آلاف جنيه، مقابل 199 ألف و900 جنيه.

وحددت الفئة الثالثة بقيمة 219 ألف جنيه، مقارنة بنحو 213 ألف و900 جنيه.

وتراوح مقدار الزيادة الاولى التي كانت قد طبقت على أسعار سيارات شيري أريزو 5 بين 1000 إلى 2000 جنيه.

شيري تيجو 3

باتت السيارة شيري تيجو 3 تقدم بسعر جديد 250 ألف جنيه، مقابل 244 ألف و900 جنيه.

وكانت قد ارتفعت السيارة شيري تيجو 3 في الزيادة الأولى بنحو 1000 جنيه.

شيري تيجو 7

وقفزت أسعار الفئة الأولى من السيارة شيري تيجو7 إلى مستوى 295 ألف جنيه، مقابل 289 ألف و900 جنيه.

وباتت الفئة الثانية بعد الزيادة الأخيرة بنحو 319 ألف و900 جنيه، بدلا من 313 ألف و900 جنيه.

وكانت قد شهدت سيارات شيري تيجو 7 زيادة أولى بقيمة بلغت 2900 جنيه.