الارشيف / مال وأعمال

وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب أرباح كبرى شركات التكنولوجيا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا ذات الثقل هذا الأسبوع، في حين قفز سهم باي بال بعدما قالت الشركة إنها ليست مهتمة بشراء بنترست.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 15.60 نقطة، بما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 35692.62 نقطة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.79 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 4553.69 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.72 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 15142.92 نقطة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب أرباح كبرى شركات التكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا