وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب أرباح كبرى شركات التكنولوجيا

_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا ذات الثقل هذا الأسبوع، في حين قفز سهم باي بال بعدما قالت الشركة إنها ليست مهتمة بشراء بنترست.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 15.60 نقطة، بما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 35692.62 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.79 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 4553.69 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.72 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 15142.92 نقطة.