بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للملابس واتحاد الصناعات النسجية الفرنسي

دوت الخليج – وقع المجلس التصديري للملابس الجاهزة واتحاد الصناعات النسجية الفرنسي UIT برتوكول تعاون لتنمية التجارة البينية، وتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا في مجال الغزل والنسيج.

ووفق بيان وزارة التجارة والصناعة، جرى توقيع البروتوكول، خلال لقاء نظمه المكتب التجاري المصري في باريس، برئاسة الوزير مفوض تجاري سيد فؤاد، بالتعاون مع مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأكدت جامع الدور المهم للقطاع الخاص في مصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل بالسوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة ومنظومة الحوافز والمزايا التفضيلية، التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والاتفاقات التجارية الحرة والتفضيلية الموقعة مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية، والتي تتيح نفاذ المنتجات الفرنسية إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك.

ولفتت جامع إلى حرص الوزارة على تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة الحالية، وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وباريس، مشيرةً الى ان معدلات التجارة البينية بين البلدين بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو مليار و831 مليون دولار.

كما نظم المكتب التجارى المصرى بباريس 3 اجتماعات موسعة في مجالات الكهرباء والطاقة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية بمشاركة 90 شركة فرنسية، وذلك في إطار حرص الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصرية خاصة في ظل النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري على المستويين الاقليمي والقاري خلال جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت الشركات الفرنسية المشاركة في اللقاءات حرصها على زيادة استثماراتها في السوق المصرية بمختلف القطاعات الإنتاجية؛ نظرا لأهميتها الكبيرة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.