مصر والسنغال توقعان مذكرة تفاهم في مجال المياه غدا

دوت الخليج- ناقش وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، مع وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال، سيرين مباي ثيام، اللمسات الأخيرة في مذكرة التفاهم بين البلدين، والمزمع توقيعها غدا على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وأشار ثيام، خلال لقائه عبد العاطي، إلى الروابط القوية التي تجمع البلدين، ووجود العديد من الطلاب السنغاليين الذين يدرسون بالأزهر الشريف.

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وطلب الوزير السنغالي توفير دعم مصري في تنظيم المنتدى التاسع للمياه في داكار عام 2022، “نظرا لما لمسه من نجاح النسخ الأربع لأسبوع القاهرة للمياه.

كما أشار ثيان إلى نهر السنغال، والذي يدار بشكل تشاركي مع موريتانيا ومالي لتحقيق المنفعة للجميع.