- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج- ناقش وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، مع وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال، سيرين مباي ثيام، اللمسات الأخيرة في مذكرة التفاهم بين البلدين، والمزمع توقيعها غدا على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
وأشار ثيام، خلال لقائه عبد العاطي، إلى الروابط القوية التي تجمع البلدين، ووجود العديد من الطلاب السنغاليين الذين يدرسون بالأزهر الشريف.
وطلب الوزير السنغالي توفير دعم مصري في تنظيم المنتدى التاسع للمياه في داكار عام 2022، “نظرا لما لمسه من نجاح النسخ الأربع لأسبوع القاهرة للمياه.
كما أشار ثيان إلى نهر السنغال، والذي يدار بشكل تشاركي مع موريتانيا ومالي لتحقيق المنفعة للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر والسنغال توقعان مذكرة تفاهم في مجال المياه غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.