العناني يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون على المستوى السياحي والأثري

دوت الخليج – بحث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع السفير أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند بالقاهرة، اليوم، سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وأكد العناني، في مستهل اللقاء، العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في المجالات كافة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون بين مصر والهند في مجال السياحة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا المجال، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة للعمل خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من التعاون في هذا المجال.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري وأعمال الترميم، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال.