عقود الغاز الأمريكية تقفز 10% بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر برودة

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– قفزت العقود الأمريكية الآجلة للغاز الطبيعي أكثر من 10% اليوم الاثنين بفعل توقعات بارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال وأحوال جوية أكثر برودة وزيادة في الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.
وجاءت القفزة في الأسعار الأمريكية للغاز أيضا على الرغم من تراجع طفيف في أسعار الغاز العالمية وزيادة في إنتاج الغاز الأمريكي.
لكن العقود الآجلة العالمية للغاز ما زال يجري تداولها عند حوالي 6 أضعاف الأسعار الأمريكية، وهو ما يبقي الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قوية، بينما تتزاحم شركات المرافق حول العالم على إعادة ملء المخزونات قبيل موسم التدفئة الشتوية وتلبية نقص حالي في الطاقة يتسبب في انقطاعات للكهرباء في الصين.
وقفزت العقود الأميركية للغاز تسليم الشهر التالي 54.5 سنت، أو 10.32%، إلى 5.825 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش متجهة نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ 14 أكتوبر.
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