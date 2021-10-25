وزارة الإعلام السودانية: موظفو البنك المركزي المصري يدخلون في إضراب عن العمل وعصيان مدني

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– قالت وزارة الإعلام السودانية، في صفحتها على فيسبوك يوم الاثنين إن موظفي البنك المركزي المصري سيدخلون في إضراب عن العمل وعصيان مدنى “رفضا للانقلاب العسكري”.
وسيطر الجيش السوداني على مقاليد الحكم في البلاد يوم الاثنين بعد أن أطاح بالحكومة المدنية وألقى القبض على مسؤولين فيها من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
لكن يبدو أن أنصار الحكومة مازالوا يسيطرون على وزارة الإعلام.
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