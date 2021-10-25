الديار القطرية تعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع سيتي جيت بقيمة مليار جنيه

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دوت الخليج – أعلنت شركة الديار القطرية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت بقيمة مليار جنيه.
جاء ذلك في حفل حضره سفير قطر لدى القاهرة والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي للشركة، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، وعدد من كبار الشخصيات.
وقال المهندس عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: “من المتوقع أن يوفر مشروع سيتي جيت قرابة 200 ألف فرصة عمل خلال التنفيذ”.
كما أشار إلى أن الشركة بصدد الإعلان عن خططها التطويرية والاستثمارية والشراكات الاستراتيجية على كامل الأراضي المملوكة لها في مصر قبل نهاية العام.
ومن جانبه، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: “سعداء بتوقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت، الذي يمثل إضافة كبيرة لوقوعه بجوار العاصمة الإدارية الجديدة”.
وأضاف: “سنساند المشروع ونذلل أي عقبات تواجهه، بالتعاون مع الديار القطرية أحد أكبر الشركات الجادة والمتميزة”.
وبدوره، قال المهندس محمد طارق، العضو المنتدب لمنطقة شمال إفريقيا باتحاد المقاولين العالمية «CCC»: “سعداء باختيار الديار القطرية لنا كمقاول رئيسي لمشروع سيتي جيت، استمرارا للشراكة الناجحة طويلة الأمد في دول مختلفة، بما فيها مصر وقطر والسودان والمغرب واليمن، والتي مكنتنا من تقديم مشاريع بارزة”.
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