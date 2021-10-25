- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ سيتبعه قرارات أخرى على المستوى التنفيذي من الوزارات والأجهزة المختصة.
وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن إلغاء حالة الطوارئ يعني “نجاح كبير جدا، واستقرار كبير في أنحاء الدولة، استقرار بمفهومه الشامل: سياسي، واقتصادي، اجتماعي، وتنموي، وانتقال من مرحلة لأخرى”.
ووصف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القرار بأنه “تاريخي وعظيم جدًا، هو انعكاس لحالة الاستقرار التي تشهدها الدولة ليس فقط على مستوى الأمن العام أو الجنائي فقط، وإنما استقرار بالمفهوم الشامل، واستقرار لمؤسسات الدولة، وأركانها، ولعجلة التنمية التي تمضي بخطوات سريعة”.
وأشار راضي إلى أن حالة الطوارئ فرضت في مصر عقب حرب 67، ولمدة 13 سنة، حتى ألغاها الرئيس الراحل أنور السادات، ثم عادت بعد اغتياله في 6 أكتوبر عام 1981، ومنذ ذلك الحين، أي 40 عاما تقريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الرئاسة: إلغاء حالة الطوارئ يتبعه قرارات أخرى من الوزارات والأجهزة المختصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.