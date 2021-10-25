المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يوضح دلالات قرار إلغاء مد حالة الطوارئ

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دوت الخليج – قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلانه قرار إلغاء مد حالة الطوارئ على صفحته الرسمية لهما معانٍ عميقة جدا، يجب أن نتدبرها.
وأوضح راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار مرتين لشعب مصر، خلال التدوينة، وهو دليل على الظهير الداخلي الكبير الذي وجدته مصر من الشعب، خاصة في الجانب الاقتصادي في أعقاب برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: كما وجه تحية لأبطال وشهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين لولا تضحياتهم لما وصلنا لهذا الاستقرار.
وأضاف: كما استخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعبير”واحة للأمان”، وكلمة واحة تكون في محيط مضطرب،وفعلا المحيط الإقليمي لمصر مضطرب جدا سياسيا وأمنيا من جميع الوجوه.
وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اختم كلماته بالإشارة إلى أنه طريق للمستقبل، وأن مصر حاليا في طريقها للجمهورية الجديدة “إذا هو عبور للمستقبل بمفاهيم جديدة على أسس وعمل دؤوب جدا”
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