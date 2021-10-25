يحيى أبو الفتوح: قرار إلغاء حالة الطوارئ إيجابي للغاية على الاقتصاد والسياحة

دوت الخليج – وصف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بأنه “إيجابي للغاية”.

وقال أبو الفتوح، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن القرار “له تأثير إيجابي على الاقتصاد والسياحة، وعلى تقييم مصر مع مؤسسات التقييم الدولية”.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر- بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء- واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أن هذا القرار “كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء كافة”.

وتابع: “وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه”.