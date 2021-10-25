الديار القطرية توقع عقد أعمال المرحلة الأولى من سيتي جيت مع اتحاد المقاولين العالمية

دوت الخليج – وقعت شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، التابعة لشركة الديار القطرية، عقد ترسية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “سيتي جيت” بمليار جنيه، مع شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC).

ووفق بيان الشركة، حضر التوقيع السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر في مصر، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية.

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وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: “يسعدني المشاركة في توقيع هذا العقد ووضع حجر أساس المرحلة الأولى من مشروع “سيتي جيت”، ونأمل أن نشارك أيضاً سوياً في بدء المرحلة الثانية والثالثة منه في أقرب وقت، فهذا المشروع إضافة كبيرة.”

وأضاف أن موقع “سيتي جيت” أصبح أكثر تميزا من ذي قبل، لأنه يتميز بوقوعه بجوار العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة، ونأمل أن تتسارع وتيرة تنفيذ مراحل المشروع ليلحق بالعاصمة الإدارية، وسوف نساند المشروع ونذلل أي عقبات تواجهه، فنحن نقف مع الشركات الجادة، وشركة الديار القطرية واحدة من أكبر الشركات الجادة والمتميزة.”

وقال المهندس عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: “منذ دخولنا السوق المصرية في عام 2006، ظهر التزام الشركة نحو المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتنمية سوق العمل واهتمامها بالبعد الاجتماعي في جميع مشاريع الشركة والتي وفرت عددا كبيرا من فرص العمل في المجتمع المحلي سواء خلال مراحل التنفيذ أو مراحل التشغيل”.

وتابع أنه بالنسبة لمشروع سيتي جيت فهو “استمرارا لنهج الشركة المستمر، من المتوقع أن يوفر قرابة 200 ألف فرصة عمل في سوق العمل المحلية خلال فترة تنفيذ المشروع وذلك عدا فرص العمل التي سوف يوفرها بعد تنفيذ المشروع”.

وأضاف العطية: “شركة الديار القطرية بصدد الإعلان عن خططها التطويرية والاستثمارية والشراكات الاستراتيجية على كامل الأراضي المملوكة لها في جمهورية مصر العربية قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن استثمارات الشركة في السوق المصرية تخطت 3 مليارات دولار، موزعة على عدد من المشاريع التي تجاوزت مساحتها 40 مليون متر مربع ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام.

وأوضح أن هذا المشروع سيمثل أحد الإضافات الكبرى لاستثمارات الشركة في مصر حيث ستبلغ قيمته بعد الانتهاء منه قرابة 12 مليار دولار، إضافة لباقي الخطط التطويرية والاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها تباعا.

وفازت شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) في مصر بالمناقصة التي طرحتها الشركة المالكة كمقاول رئيسي لبناء وتنفيذ مشروع “سيتي جيت”.

وقال المهندس محمد طارق العضو المنتدب لمنطقة شمال إفريقيا باتحاد المقاولين العالمية (CCC): “يسعدنا اليوم أن يتم اختيارنا من قبل شركة الديار القطرية كمقاول رئيسي لمشروع سيتي جيت، فالعلاقة التجارية ما بين الشركتين ناجحة وطويلة الأمد في دول مختلفة، بما في ذلك مصر وقطر والسودان والمغرب واليمن”.

وتابع أنه خلال تلك المشاريع، تمكنت الشركتان معًا من تقديم “مشاريع بارزة بأعلى معايير الجودة والدقة”، وأن هذه الشراكة الجديدة تأتي “بعد أشهر قليلة من الافتتاح الرسمي لفندق سانت ريجيس والذي يمثل علامة فارقة في علاقتنا التجارية المثمرة”.

وأضاف: “سنتابع عملنا من خلال تقديم أعلى معايير الجودة إلى سوق العقارات المصرية وتقديم تطويراً عالمياً متعدد الاستخدامات، وخدمة ونجاح عملائنا هو عامل رئيسي من استراتيجية شركتنا، والعلاقات التعاقدية المتكررة عبر مختلف المشاريع والبلدان دليل واضح على التزامنا القوي تجاه عملائنا. وتعد الديار القطرية من بين عملائنا الرئيسيين الذين نواصل خدمتها في مواقع جغرافية مختلفة”.

من جانبه، قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية، إن مشروع سيتي جيت، يقع على مساحة كبيرة تصل إلى 5.8 مليون متر مربع، ويوفر 200 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن المشروع يضم 24500 وحدة سكنية بمساحات مختلفة والتي تتنوع ما بين الفيلات المستقلة والتاون هاوس والتوين هاوس والشقق، وأنشطة تعليمية وفندقية ورياضية ومجمع أعمال بمساحة 720 ألف متر مربع ومجمع طبي و300 ألف متر مربع من مساحات الترفيه والتجزئة.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت بناء 430 وحدة، والأعمال التي يغطيها التعاقد الجديد تشمل بناء وإنجاز جميع الفيلات على أن يتم تسليمها في غضون 24 شهًرا.