النفط يسجل أعلى مستوى منذ سنوات بدعم من شح المعروض وارتفاع الطلب

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وكالات – سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات، الاثنين، قبل أن تستقر، بدعم من شح في المعروض العالمي، وارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 46 سنتا، لتسجل عند التسوية 85.99 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 86.70 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستقرة عند 83.76 دولارا للبرميل، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 85.41 دولارا للبرميل.
وسجل الخام القياسيان كلاهما مكاسب بحوالي 20% منذ بداية سبتمبر. وارتفع الخام الأمريكي لتسع جلسات متتالية، في حين صعد برنت لسبع جلسات.
وبعد أكثر من عام من طلب راكد على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير إلى متوسطاته لخمس سنوات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من مخاوف حيال نقص في إمدادات الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، وهو ما يحفز على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
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