روسيا تتوقع رفع أوبك+ إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر

– قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الاثنين، إن موسكو تتوقع أن يرفع تحالف أوبك+ إنتاجه من النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في اجتماع الرابع من نوفمبر.

وقال نوفاك أيضا إنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام القادم، لكنه أضاف أن من الصعب التكهن بما إذا كانت أسعار الخام ستصل لمستويات قياسية مرتفعة مثلما فعلت أسعار الغاز الطبيعي.

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وقال “الطلب على النفط يمكن أن ينخفض لأنه ما زالت توجد حالة من عدم اليقين، نحن نرى أيضا موجة أخرى من الجائحة تنتشر في أرجاء العالم”.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بتحالف أوبك+، المستويات المستهدفة لإنتاج النفط بمقدار400 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس 21 أكتوبر، إن تجمع أوبك+ يزيد إنتاج النفط أكثر قليلا من المتفق عليه، لكن ليس كل الدول قادرة على زيادة الإنتاج زيادة كبيرة.

وأضاف “ليس جميع الدول المنتجة للنفط في وضع يمكنها من زيادة الإنتاج سريعا”.

وحذر بوتين من أن القيود على الاستثمارات في تطوير قطاع النفط قد تؤدي إلى نقص في الخام في السنوات القليلة المقبلة.

وقال إنه قد يأتي وقت في المستقبل يزيد فيه الطلب العالمي على النفط دون وجود إمدادات متاحة.