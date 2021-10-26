عاجل.. أمريكا تعفي 50 دولة منها مصر من قواعد التطعيم

– قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمرا أمس الاثنين يفرض ضرورة الحصول على تطعيم ضد كورونا لمعظم الأجانب القادمين للبلاد جوا ورفع قيود سفر مشددة كانت مفروضة على الصين والهند وكثير من البلدان الأوروبية على أن يسري ذلك بدءا من الثامن من نوفمبر.

وكانت القيود الأمريكية قد فُرضت في مطلع 2020 لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا ومنعت دخول معظم الأشخاص من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا خلال 14 يوما قبل وصولهم للبلاد في بريطانيا ودول منطقة شنجن البالغ عددها 26 دولة أوروبية وأيرلندا والصين والهند وجنوب افريقيا وإيران والبرازيل.

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وجاء في الأمر “من مصلحة الولايات المتحدة إلغاء القيود التي كانت تُفرض على بلدان معينة بسبب جائحة كوفيد-19 والعمل بنظام جديد يعتمد اعتمادا أساسيا على التطعيم من أجل استئناف آمن للرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة”.

وأكد البيت الأبيض استثناء الاطفال أقل من 18 عاما وكبار السن الذين يعانون مشاكل صحية من القواعد الجديدة.

وسيحصل المسافرون لغير غرض السياحة من نحو 50 دولة تبلغ معدلات التطعيم فيها عشرة بالمئة أو أقل على استثناء من القواعد وسيتعين عليهم الحصول على تطعيم خلال 60 يوما من الوصول إلى الولايات المتحدة.

ومن ضمن الدول تلك نيجيريا ومصر والجزائر وأرمينيا وميانمار والعراق ونيكاراجوا والسنغال وليبيا وإثيوبيا وزامبيا والكونجو وكينيا واليمن وهايتي وتشاد ومدغشقر.

وسيتعين على المسافرين جوا تقديم ما يثبت حصولهم على تطعيم ضد كوفيد-19 من “مصدر رسمي” كما يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المسافر على الجرعة الثانية قبل أسبوعين على الأقل من موعد السفر.

وأوضح البيت الأبيض أن الأمريكيين الذين لم يحصلوا على تطعيم والأجانب الذين يحصلون على استثناء سيتعين عليهم تقديم اختبار سلبي للكشف عن كوفيد-19 أجري قبل يوم واحد من المغادرة.