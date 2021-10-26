قيمة تسلا السوقية تتجاوز التريليون دولار بعد تلقيها طلبية ضخمة من شركة هيرتز

وكالات _ تخطت القيمة السوقية لشركة تسلا حاجز التريليون دولار أمس الاثنين، بعد أنباء عن أن شركة هيرتز لتأجير السيارات طلبت 100 ألف سيارة لبناء أسطولها لتأجير السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2022.

ورفعت أخبار الصفقة سهم تسلا إلى 1,047 دولارا وهو رقم قياسي جديد في يوم تداول واحد بعد أن حطمت الأسهم مستوى الـ 900 دولار، وارتفع السهم بنهاية التعاملات بنحو 12.66% ليغلق عند 1024 دولارا.

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ورفع مورجان ستانلي السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 1200 دولار للسهم من 900 دولار.

وقالت شركة Jato Dynamics، إن طراز السيدان الكهربائية من طراز تسلا أصبح أول سيارة كهربائية بالكامل تتصدر مبيعات السيارات الجديدة بشكل عام في أوروبا في سبتمبر.

وذكرت تقارير أن الصفقة ستجلب نحو 4.2 مليار دولار لشركة تسلا، هي أكبر عملية شراء للسيارات الكهربائية على الإطلاق.

وتأتي الصفقة بعد أكثر من عام من تقديم شركة هيرتز طلبًا للحماية من الإفلاس خلال ذروة الوباء، حيث تضاءل الطلب على مركبات السفر وتأجير السيارات.