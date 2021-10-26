جولدمان ساكس يتوقع تجاوز سعر برنت 90 دولارا للبرميل بنهاية العام

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سي ان بي سي _ قال بنك جولدمان ساكس، إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط، قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.
وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي، أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، عند حوالي 100 مليون برميل يوميا، مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة متحور دلتا.
وتوقع البنك أيضا أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام.
ولا يتوقع جولدمان ساكس أي تباطؤ في أسعار النفط على المدى القريب، حيث أشار إلى أن الطلب سيرتفع مرة أخرى على المدى القريب، أقوى مما كان متوقعًا.
يأتي ذلك مع إعادة فتح المزيد من الدول وتخفيف القيود وسط نجاح حملات التلقيح ضد كورونا.
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