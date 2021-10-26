بنك يو بي إس السويسري يحقق أرباحا بقيمة 2.3 مليار دولار في الربع الثالث

وكالات _ تجاوزت أرباح بنك يو بي إس السويسري توقعات المحللين في الربع الثالث مع استمرار قسم إدارة الثروات في تحقيق نتائج جيدة.

وأعلن البنك السويسري عن صافي ربح عائد على المساهمين قدره 2.3 مليار دولار لهذه الفترة، وكان المحللون يتوقعون أن يصل الرقم إلى 1.57 مليار دولار، وفقًا لتقديرات جمعتها Refinitiv، ما يمثل ارتفعا بصافي الربح بـ 9% عن نفس الفترة من العام السابق.

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ومن جهته قدم قسم إدارة الثروات بالبنك دفعة كبيرة للنتائج مرة أخرى، حيث ارتفعت الأصول المستثمرة إلى 3.2 تريليون دولار، وزادت أرباحها قبل الضرائب بنسبة 43% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

هذا ويذكر أن أرباح بنك يو بي إس السويسري كانت قد ارتفعت في الربع الثاني بـ 63%.