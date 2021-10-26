مال وأعمال

النصر للأعمال المدنية تتولى أعمال المرافق بمشروع تاج سيتي مقابل 166.2 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، أنه تم إسناد أعمال المرافق بمشروع تاج سيتي من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إليها.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة التقديرية للمشروع تبلغ 166.2 مليون جنيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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