النصر للأعمال المدنية تتولى أعمال المرافق بمشروع تاج سيتي مقابل 166.2 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، أنه تم إسناد أعمال المرافق بمشروع تاج سيتي من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إليها. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة التقديرية للمشروع تبلغ 166.2 مليون جنيه. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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