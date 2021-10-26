موانئ دبي العالمية تتوقع نمو حركة الشحن البحري في الربع الأخير

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_ قالت شركة موانئ دبي العالمية اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع نمو حركة الشحن البحري باستخدام الحاويات في الربع الأخير من العام الجاري لتصل إلى مستوى معتدل وذلك بعد زيادة 8.1% في الربع الثالث.
كانت اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بسبب تداعيات الجائحة وانتعاش سريع على غير المتوقع في حركة التجارة، قد تسببا في أزمة في حركة الشحن بالحاويات وتكدس بالموانئ وارتفاع أسعار الشحن ارتفاعا كبيرا.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، سلطان أحمد بن سليم، في بيان إن التوقعات في الأجل القريب لا تزال إيجابية وإن الشركة تتوقع أن تتحسن معدلات النمو في الربع الأخير من العام.
وذكرت الشركة التي تدير أكثر من 90 مرفأ في القارات الست، إنها ناولت 19.8 مليون حاوية في الربع الثالث من العام، وإن حجم الحركة زاد 11.9% إلى 58.4 مليون حاوية في الأشهر التسعة الأولى من العام.
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