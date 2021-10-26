مودرن لاند الصينية تنضم إلى قائمة المطورين العقاريين المتعثرين

_ فوتت شركة مودرن لاند الصينية Modern Land سداد سندات حل أجلها، وهي أحدث مطور عقاري صيني يقوم يتأخر في سداد مستحقات لدائنين بعد إيفرجراند وفانتاسيا هولدنج.

وقالت شركة مودرن لاند بيان اليوم الثلاثاء، إنها لم تسدد أصل الدين والفائدة على سنداتها الرئيسية البالغة 12.85% التي استحقت يوم الإثنين بسبب “مشكلات سيولة غير متوقعة”.

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وقال مستثمر يتعرض للديون الصينية ذات العائد المرتفع، والذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن المطورين يتخلفون عن السداد “واحدًا تلو الآخر”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، تخلفت مجموعة فانتاسيا هولدنج جروب Fantasia Holdings Group عن سداد سندات مستحقة بالدولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف في أسواق الديون الدولية، التي تعاني بالفعل من مخاوف بشأن ما إذا كانت Evergrande ستفي بالتزاماتها.

إيفرجراند، التي نجحت في تجنب تعثر باهظ التكلفة الأسبوع الماضي ، تعاني من التزامات تزيد عن 300 مليون دولار ولها موعد نهائي للدفع يوم الجمعة.

وواصلت أسهم مطوري العقارات خسائرها، التي تضررت أيضًا من مخاوف بشأن خطط الصين لفرض ضريبة على العقارات.

وانخفض مؤشر CSI 300 العقاري الصيني بنسبة 2.7%، كما تراجع مؤشر هانغ سنغ HSMPI بنحو 5.1%. وانخفض مؤشر هانغ سنغ الأوسع نطاقًا (.HSI) بنسبة 0.6% بينما انخفض مؤشر CSI300 الصيني بنسبة 0.3%.

وأثرت احتمالية العدوى والمزيد من حالات التخلف عن السداد على القطاع في انتكاسة كبيرة للمستثمرين.

وقالت شركة Chinese Estates Holdings Ltd إنها ستحقق خسارة قدرها 288.37 مليون دولار هونج كونج (2.24 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية الحالية من بيعها الأخير للسندات الصادرة عن شركة التطوير العقاري الصينية كاسيا جروب Kaisa Group Holdings.