راية القابضة تعلن إتمام استحواذ انترو لإدارة المخلفات على بريق مقابل 490.8 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تنفيذ بيع عدد 6.5 مليون سهم من أسهم إحدى شركاتها التابعة وهي شركة بريق بما يمثل 100% من رأسمال الثانية لصالح شركة انترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 490.750 مليون جنيه ، وهي تمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم، وذلك بسعر 75.5 جنيه للسهم الواحد.

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قامت شركة الأهلي فاروس للترويج بدور مستشار الصفقة لـ«راية القابضة»، و قامت شركة «فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار الطرف البائع.

ووفقا لبيان الشركة، تضمنت الصفقة أيضا بيع قطعة أرض فضاء مملوكة لشركة تدوير تقنيات الصناعات المتقدمة إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية) والكائنة بالمجمع الصناعي سي بي سي بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر قطعة رقم 59 و 53 بمساحة قدرها 7.5 ألف متر مربع، وذلك نظير مبلغ 5.242 مليون جنيه.

وأضافت أن الصفقة تضمنت أيضا شطب وتنازل المشترين نيابة عن شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة عن بعض الديون المستحقة على شركة راية القابضة وبعض شركاتها التابعة وإحالة تلك الديون على المشتريين وبيانها كالتالي: –

_ دين مستحق على شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في صورة مسحوبات نقدية للمساهم الرئيسي تحت حساب الأرباح المرحلة، ومسحوبات مقابل التعاملات مع بعض الشركات الشقيقة وذلك بإجمالي مبلغ 74.893 مليون جنيه، وبذلك تصبح القيمة الإجمالية للصفقة المبرمة مع المشتريين مبلغ وقدره 570.885 مليون جنيه.