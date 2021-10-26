وكيل بي واي دي: إلغاء الطوارئ يعزز حالة اليقين في الاقتصاد المصري

شاهندة إبراهيم – قال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء لادا وبي واي دي ومنتج ميكروباص كينج لونج، تعليقا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأنه أمر جيد للغاية ويصاحبه انعكاس إيجابي على الأداء العام للاقتصاد المصري.

وأشار أنه باتت هناك ثقة كبيرة وحالة من اليقين في قدرة الاقتصاد المصري، بدعم من أن مصر أصبحت محط نظر واهتمام من قبل جميع دول العالم.

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وأشاد وكيل بي واي دي ولادا بالقرار ووصفه بالحكيم، فضلا عن أنه صادر عن قيادة سياسية حكيمة.

وأوضح أن قرار إلغاء مد الطوارئ جاء نتيجة حالة الاستقرار التي عمت في البلاد، وعلى ضوء ذلك سيشجع ويجذب الشركات الأجنبية لتغيير وجهتها ومن ثم ضخ المزيد من استثماراتها في السوق المحلية الآمنة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لأول مرة منذ سنوات.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر- بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء- واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أن هذا القرار “كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء كافة”.

وتابع: “وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه”.