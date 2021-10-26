مدينة نصر تعلن أسباب قرارها بالاستحواذ على شركة منك للاستثمار العقاري

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن أسباب قرارها المعلن أمس بالاستحواذ على شركة منك للاستثمار العقاري من المهندس عبد الله سلام ( العضو المنتدب الجديد للأولى).

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الأسباب هي أن جميع مشروعات شركة منك تقع داخل أراضي مشروعات تاج سيتي المملوك لشركة مدينة نصر، وأيضا شركة منك تقدم منتجات عقارية تتكامل ( ولا تتنافس مباشرة) مع ما تقدمه شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حيث تقدم منك فقد وحدات عقارية كاملة التشطيب بما في ذلك الأجهزة المنزلية بنظام تسليم مفتاح بينما تبيع مدينة نصر وحدات نصف تشطيب.

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وبحسب البيان، هذا الاستحواذ سوف يوسع وينوع المنتجات العقارية التي تقدمها الشركة لعملاءها.

وأفصحت الشركة عن آلية الصفقة في 4 بنود وتضمنت:-

– ستقوم شركة مدينة نصر بزياجة نقدية لرأس المال المصدر والمدفوع تخصص لقدامى المساهمين بمبلغ 374.4 مليون جنيه بالقيمة الأسمية.

– ستقوم الشركة باستخدام جزء من حصيلة زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة منك من مهندس عبد الله سلام وباقي مساهمي الشركة المستهدفة، ويتم استخدام باقي الحصيلة للمساهمة في تمويل المشروع الجديد بمدينة ناصر غرب أسيوط.

– يلتزم مهندس عبد الله سلام وعائلة سلام باستخدام حصيلة بيع شركة منك في شراء أسهم بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مباشرة من خلال البورصة، وكذلك ضخ مبلغ 50 مليون جنيه وذلك للاستحواذ على 5% على الأقل من أسهم شركة مدينة نصر.

– مجموعة صناديق الاستثمار التي تديرها بي بي ايه بارتنرز والشركة القابضة للتشييد والتعمير المساهمان الرئيسيان بشركة مدينة نصر لا تنويان بيع أي من أسهمهما بالشركة لعائلة سلام.

وكان مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قد وافق أمس على تعيين شركة بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة إيجي كان للتطوير العقاري وشركة منك للاستثمار العقاري تمهيدا للاستحواذ عليهما.