رئيس بلاك روك يتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

العربية نت _ توقع الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك للاستثمار، لاري فينك خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض، النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.

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ويشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك مؤسس للمبادرة، وستدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

وتشتمل المبادرة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، تجمع قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.

وكانت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أعلنت عن عقد 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم، مع انعقاد الدورة الخامسة.