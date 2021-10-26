البورصة المصرية تقفز 1.67% بداية التعاملات وسهم CIB يصعد 2.13%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وقفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.67%، وأغلق عند مستوى 11365 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.13%، ليتداول عند مستوى 49.43 جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.16% و 0.55% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 123.472 مليون جنيه، على 154 شركة من خلال 4.542 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 35 شركة مقابل تراجع 4 شركات بينما لم تتغير أسعار 115 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 5.017 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 5.063 مليون جنيه، مقابل 46.021 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.888 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 3.733 مليون جنيه، مقابل 845.768 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.905 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 25.475 مليون جنيه، مقابل 17.570 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 34.41 37.93 10.23 الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 0.701 0.736 4.99 الحديد والصلب المصرية 1.646 1.724 4.74 سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك 9.62 10.05 4.47 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 14.02 14.56 3.85

الأسهم الأكثر انخفاضا