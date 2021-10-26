البرهان يصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان

روسيا اليوم _ أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية، وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

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وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.