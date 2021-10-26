سوزوكي مصر: انعكاسات إيجابية واسعة المدى لإلغاء مد حالة الطوارئ

شاهندة إبراهيم – وصف المهندس محمد يونس مدير عام شركة مودرن موتورز وكلاء سوزوكي في مصر، قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بأنة خطوة مهمة للغاية على الطريق الصحيح، فضلا عن أن انعكاساته واسعة المدى وذات قيمة مضافة ليس لنشاط بعينه فقط وإنما جميع القطاعات الاقتصادية المصرية ستجني ثمار مكاسبه.

وأضاف مدير عام شركة مودرن موتورز في تصريحاته لبوابة دوت الخليج، أن القرار يعزز الثقة في آمن السوق المصري ليبعث رسالة طمأنة لجميع المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، وهو ما يؤدي بدوره لتحسين إداء الاقتصاد.

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وتابع: ثقة المستثمر الأجنبي في بيئة الاقتصاد المصري تزداد يوما بعد يوم، إلى جانب ترسيخ وإرساء الإرادة السياسية للبلاد قواعد الآمن العام والاستقرار، فضلا عن شبكة الطرق القومية التي تكاد تغطي جميع المناطق، بما يعود في النهاية بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية.

وتطرق إلى أن حالة الطوارئ قد أمتدت بالفعل لسنوات طويلة للغاية إلا أن الإعلان عن إلغائها يعطي قوة كبيرة للاقتصاد المصري.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لأول مرة منذ سنوات.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر- بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء- واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أن هذا القرار “كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء كافة”.

وتابع: “وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه”.