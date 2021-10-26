رئيس الوزراء يبحث مع مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية خطط تطوير الموانئ المصرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على إفطار عمل صباح اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف ساديه، رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، والوفد المرافق له.

وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس.

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وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر ومجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، وما تقوم بتنفيذه في مصر من مشروعات كبيرة فى ميناء الإسكندرية وغيره من المواقع.

وأعرب مدبولي عن تطلع الحكومة لمزيد من التعاون مع المجموعة فى ضوء خطة التطوير الشامل في الموانئ المصرية، وفي مقدمتها تطوير ميناء العين السخنة.

رودولف ساديه: نولي اهتماماً خاصاً بمشروعات التعاون مع مصر

من جانبه، أكد رئيس المجموعة أن شركة الخطوط الملاحية التابعة لهم، هى ثالث أكبر شركة فى العالم، وتولى اهتماماً خاصاً بمشروعات التعاون مع مصر، مشيراً إلى مشروع تطوير رصيف 55 بميناء الاسكندرية، والذى سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى عمل الميناء فى إبريل 2022.

وأشاد رئيس المجموعة بما تقوم به مصر من أعمال تطوير وتوسعة لموانيها، لا سيما وأن مشكلة صغر حجم الموانى بالمقارنة بأعداد وأحجام السفن باتت مشكلة تعاني منها معظم الدول، وهو ما سيعطى لمصر مزيدا من الميزات النسبية فى المستقبل.

من جانبه، أطلع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفد شركة CMA CGM، على آخر التطورات المتعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى أصبحت إلزامية منذ الأول من شهر أكتوبر الحالي، وما لها من تأثيرات إيجابية على آليات العمل فى الجمارك المصرية، وقد أشاد وفد المجموعة بهذا التطور الذى تشهده الجمارك المصرية.