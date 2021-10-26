رئيس مجلس إدارة الوادي العالمية للاستثمار يقلص حصته في الشركة إلى 29.05%

رنا ممدوح _ قلص طارق أحمد عباس نديم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية حصته في رأسمال الشركة لتصبح 29.05% بدلا من 32.63%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن طارق نديم باع 6.527 مليون سهم من أسهمه في الوادي العالمية للاستثمار مقابل 5.146 مليون جنيه. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وبلغ متوسط سعر الشراء 0.788 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فانتج للوساطة في الأوراق المالية بدور سمسار الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 11.04%. الجدير بالذكر أن طارق نديم مازال يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 29.05% – بعد تنفيذ صفقة البيع-.

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