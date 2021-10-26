مصر للابتكار الرقمي توقع شراكة استراتيجية مع ماستركارد لمدة 7 سنوات

دوت الخليج – وقعت شركة “مصر للابتكار الرقمي” ذراع بنك مصر الذي تم تأسيسه بغرض إطلاق أول بنك رقمي بالسوق المحلية، تعاون إستراتيجي لمدة سبع سنوات مع ماستركارد العالمية، يهدف لتوفير تجربة مصرفية سهلة وآمنة للعملاء.

وتأسست شركة مصر للابتكار الرقمي عام 2020 لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، وطبقا لموافقة وقواعد البنك المركزي المصري المصري، سيتيح البنك الرقمي مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الداعمة للاقتصاد والتحول الرقمي.

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وبحسب بيان صادر اليوم، ستدعم ماستركارد شركة “مصر للابتكار الرقمي ” في إصدار بطاقات خصم وائتمان وبطاقات مدفوعة مسبقا، بالإضافة إلى خدمات استشارية، ودعم لابتكار وتسويق المنتجات لتزويد المستهلكين بتجارب سلسة وحلول مريحة ذات قيمة مضافة تلائم أنماط حياتهم.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “لدينا استراتيجية واضحة ومحددة للتحول الرقمي تمكننا من تزويد عملائنا بمنتجات وخدمات مصرفية رقمية لا مثيل لها.

وأضاف الإتربي، أن التعاون مع ماستركارد يمهد الطريق لتجارب دفع أكثر أمانا وذكاء وسلاسة، كما يؤكد التزام البنك باستفادة كافة المواطنين في مصر من اقتصاد رقمي ناجح.”

ووفقا لاستطلاع حديث أجرته ماستركارد، تبين أن 72٪ من المصريين يتسوقون أكثر عبر الإنترنت بعد انتشار جائحة كورونا، وقال 57٪ من المشاركين بالدراسة إنهم بدأوا الاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وتلبيةً للاهتمام المتزايد على التجارة الإلكترونية، سيتيح البنك الرقمي حلول للوصول للخدمات المصرفية عبر المحمول، والكمبيوتر، والأجهزة الرقمية الأخرى المزودة بالإنترنت مما يوفر من الحاجة لزيارة البنك لفتح حساب أو إتمام المعاملات المصرفية.

من ناحيته قال محمد بن عمر، مدير عام ماستركارد في شمال إفريقيا: “يسعدنا أن نتعاون مع مصر للابتكار الرقمي في هذا المشروع، وعلى ثقة من أن خبرات ماستركارد الكبيرة في السوق المصري وفهم متطلبات المستهلكين سيمكن من تقديم خدمات وحلول مصرفية متطورة، تلبي الاحتياجات والرغبات باستمرار.

وقال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن البنك الرقمي يهدف إلى الريادة في تقديم خدمات رقمية جديدة تضيف قيمة لحياة العملاء وتساعدهم على تحقيق خططهم المالية.

وأضاف البحيري: “التعاون مع ماستركارد يعكس طموحنا في ضمان استفادة المصريين من الخدمات البنكية الرقمية مما يمكنهم من الوصول لحلول مصرفية وأن يكونوا في نهاية المطاف شركائنا في رحلة التحول الرقمي.”