بنك التعمير والإسكان يوافق على نقل أعمال فرعي نبق ونعمة إلى الهضبة بشرم الشيخ

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في جلسته المنعقدة أمس على نقل أعمال فرعي نبق ونعمة، ونقل كافة الأعمال المصرفية وحسابات العملاء للفرعين إلى فرع شرم الشيخ ( الهضبة) الكائن في منطقة البنوك هضبة أم السيد- شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.
وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم، أن موافقة المجلس تمهد للسير في اعتماد نقل أعمال الفرعين من جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء والهيئة العامة للاستثمار تمهيدات للتأشير بالسجل التجاري للبنك.
وفوض المجلس أشرف إبراهيم عزب وياسر عرفه عبد الهادي في إعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا التأشير به في السجل التجاري الخاص بالبنك.
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