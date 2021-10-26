مصر لصناعة الكيماويات تحقق 20% نموا بأرباح الربع الثالث لتصل إلى 50.2 مليون جنيه

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاعا بنسبة 20% في صافي الأرباح بعد خصم الضريبة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 50.150 مليون جنيه مقابل 41.889 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وصعدت الإيرادات وفقا لملخص نتائج الأعمال المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 9% لتصل إلى 138.512 مليون جنيه، بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 126.776 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وقفز مجمل الربح بنسبة 10% خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 72.950 مليون جنيه مقابل 66.119 مليون جنيه بالربع المناظر العام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.69 جنيه مقابل 0.57 جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

ورصدت الشركة سببين لارتفاع صافي الأرباح خلال 3 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي وهما زيادة كميات الإنتاج لزيادة الطلب على منتجات الشركة خاصة بعد تحقيق الشركة خلال الربع المالي الثالث الكمية الإنتاجية الأفضل لها منذ تحديث المصانع في عام 2017، بجانب زيادة أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة عن العام السابق.