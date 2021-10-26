التصديري للصناعات الهندسية: إلغاء مد حالة الطوارئ يبدد مخاوف وقلق المصدرين

شاهندة إبراهيم – ثمن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قرار رفع حالة الطوارئ من البلاد، بما يعزز من إداء الاقتصاد المصري بشكل عام، فضلا عن أن استقرار الجمهورية الجديدة يعزز ثقة بعض المصدرين الذين كان لديهم مخاوف وقلق حذر من مصر.

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية في تصريحات لبوابة دوت الخليج، أي دولة تطبق قانون طوارئ بما يعكس حالتها السياسية والأمنية والتجارية، إذ يثير ذلك حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب.

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وأشار الصياد، إلى أن هناك مقولة معروفة جدا في الأعمال وهي” رأس المال جبان”، معتبرا أن هذا المبدأ واقعي وفعلي للغاية، بفعل أن أي دولة تطبق قانون طوارئ هو ما ينعكس حتميا وبكل تأكيد على قرارات المستثمرين.

وأعتبر أنها خطوة مؤثرة على المدى الطويل ومن شأنها دفع الاقتصاد المصري للأمام، عبر تشجيع المستثمرين وتبديد مخاوفهم من أي معوقات ومن ثم ضخ استثماراتهم في السوق المحلية المستقرة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لأول مرة منذ سنوات.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر- بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء- واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أن هذا القرار “كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء كافة”.

وتابع: “وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه”.