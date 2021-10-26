مطاحن ومخابز شمال القاهرة ترصد 5 أسباب لارتفاع خسائرها إلى 2.6 مليون جنيه الربع الثالث

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي خسائر شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بعد خصم الضريبة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 2.616 مليون جنيه مقابل 1.276 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات وفقا لملخص نتائج الأعمال المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 7.05% لتصل إلى 132.260 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 142.297 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وصعد مجمل الربح إلى 15.434 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 14.913 مليون جنيه بالفترة المثيلة العام الماضي.

ورصدت الشركة خمس أسباب وراء انخفاض الفائض خلال الربع الثالث من العام الجاري وشملت الآتي : –

1- الارتفاع الكبير والمتزايد في أعباء التشغيل ( كهرباء – مواد تعبئة وتغليف – قطع الغيار – وقود وزيوت – ضرائب عقارية)

2- الزيادة السنوية الحتمية في الأجور.

3- إنخفاض سحب حصص الدقيق 82% ( الربط التمويني ) نتيجة إنخفاض الإستهلاك في المناطق الحضرية عن المناطق الريفية وتخفيض وزن رغيف الخبز مما أثر سلبا على الكميات المنتجة.

4- إرتفاع تكلفة طحن طن القمح 82% التمويني من 440 جنيه إلى 750 جنيه.

5- إنخفاض أسعار بيع النخالة عن أسعار الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك نتيجة الركود في سوق بيع النخالة وعدم تعرضها للتلف وتحمل الشركة قيمة فرق السعر.