مال وأعمال

رئيس جولدمان ساكس يتوقع تباطؤ النمو وزيادة التضخم العالمي

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وكالات _ قال الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس ديفيد سولومون اليوم الثلاثاء، إن هناك احتمالا لزيادة التضخم وتباطؤ النمو عالميا.

وأضاف سولومون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض، أنه ستكون هناك تبعات لتبني سياسة نقدية تيسيرية لفترة طويلة.

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تأتي تصريحات سولومون، في الوقت الذي أصدره مصرفه اليوم الثلاثاء، تقريرا قال فيه إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط، قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

وأضاف جولدمان ساكس، أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، عند حوالي 100 مليون برميل يوميا، مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة متحور دلتا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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