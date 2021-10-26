محمد بن راشد يقوم بجولة في الجناح المصري المشارك بإكسبو دبي 2020

شهد الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي، زيارة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء المصري حاكم دبي، برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الامارات وكان في استقباله الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري بالمعرض.

واطلع حاكم دبي على محتويات الجناح والتى تشمل اقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك.

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كما استمع إلى شرح عن التابوت وكيف يساهم وجوده في استكمال الفكرة التي يتم استعراضها في مجمل محتوى الجناح والتي يعبر عنها شعار مصر في اكسبو 2020 دبي وهو “مصر: عراقة تعزز المستقبل”.

وأشار مغاوري إلى أن هذه الزيارة تأتى تتويجاً للاهتمام الكبير الذى يوليه الجانب الإماراتي للجناح المصري، حيث سبق وأن قام عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الإماراتية بزيارة الجناح المصري منذ الافتتاح وحتى اليوم وهو ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط شعبا البلدين الشقيقين .