فانتدج ومورجانتي وأنيكس وسياتل للاستثمار يطلقون شركة لإدارة المشروعات والأصول

وقعت شركة فانتدج للتنمية العمرانية اتفاقية الدخول في كونسورتيوم مع شركات “مورجانتي جي سي سي” و “أنيكس للاستثمار” و”سياتل لخدمات إدارة المشاريع ” لإطلاق شركة “مورجانتي – أنيكس” لإدارة المشروعات والأصول.

وقال بيان للشركة، إن ذلك التعاون هو الأول من نوعه بين شركات مصرية وعربية وأمريكية بغرض تقديم خدمة جديدة للسوق المصرية وهي إدارة المشروعات والأصول بأحدث الآساليب التى تضمن الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية.

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ومن المستهدف أن تضخ مورجانتي أنيكس خلال السنوات الثلاث المقبلة استثمارات تتراوح بين 10 إلى 20 مليون درهم إماراتي بالسوق المصري.

وسيقدم الكيان الجديد “مورجانتي – أنيكس” خدمات إدارة الوحدات العقارية السكنية والخدمية وأيضا الفندقية بأحدث الأساليب التكنولوجية.

وقال محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة فانتدج للتنمية العمرانية، إن التحالف يعكس قوة وجاذبية السوق المصري نتيجة لحركة التنمية والتعمير التى تشهدها البلاد والتى تتم بوتيرة سريعة وبمعدلات انجاز غير مسبوقة على مستوى العالم كذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي وحرص الحكومة المصرية على دفع الاستثمارات.

وأشار إلى أن مورجانتي – أنيكس ستبدأ أول أعمالها فى السوق المصري بإدارة كومباوند “سنشري سيتي” بالقاهرة الجديدة المملوك لشركة فانتدج على أن يتم التوسع فى إدارة مشروعات كبرى خاصة بمدن الجيل الرابع.

وأوضح أن الشركة تخطط للتوسع خارجيا لتدير مشروعات فى العديد من الدول مدفوعة بخبرات مؤسسيها والقيمة المضافة المبتكرة التى تقدمها الشركة.

من جانبه قال وليد سلمان، رئيس شركة مورجانتي جي سي سي، إن قرار الدخول للسوق المصري، يأتي في ظل توقيت مناسب حيث يشهد السوق المصري مناخ جاذب للاستثمار خاصة في القطاع العقاري، كما يأتي القرار في ظل قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية وتوافر رغبة لدى القيادة السياسية لدى الدولتين لتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية.

وأشار داني صليبي، المدير الاقليمي العام لشركة مورجانتي جي سي سي، إلى أن الشركة ستبدأ أعمالها في مصر بتقديم خدماتها داخل مشروع شركة فانتدج الرائدة فى مجال التطوير العقاري “سنشري سيتي” و ستتولى مورجانتي – أنيكس العديد من المهام منها على سبيل المثال إدارة الأنظمة الكهربائية والإنارة والميكانيكا وإدارة المخلفات والنظافة وخدمات الأمن المدنية وإدارة مواقف السيارات الذكية والتجهيزات الداخلية لبعض الوحدات الإدارية والسكنية.

وقال المهندس سعيد الهاملي، العضو المنتدب لشركة سياتل لخدمات ادارة المشاريع، إن خدمات الشركة ستسهم فى الحفاظ على الثروة العقارية ورفع العائد على الاستثمار بالمشروعات.

بينما أكد أحمد ناصر النويس، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة أنيكس للاستثمار، أن السوق المصري يمتلك فرص استثمارية كبرى وواعدة وتضمن تحقيق عوائد متنامية وهو الأمر الذى حفز الشركة على التحالف مع كيانات كبرى لدخول السوق المصري وتقديم قيمة مضافة فى مجال الإدارة للمشروعات والخدمات.