ثروة إيلون ماسك تقفز إلى 255.2 مليار دولار بعد تجاوز قيمة تسلا السوقية التريليون دولار

وكالات _ قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بـ 25.6 مليار دولار بعد أن قفزت أسهم شركته بأكثر من 12% لتتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار.

وبحسب مؤشر فوربس لأثرياء العالم، ارتفعت ثروة إيلون ماسك إلى 255.2 مليار دولار من 229.6 مليار دولار، أي بـ 11% في تداولات أمس الاثنين.

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هذا وارتفعت أسهم تسلا بعد طلب شركة تأجير السيارات العالمية هيرتز من الشركة 100 ألف سيارة لتضيفها إلى أسطولها بنهاية عام 2022.

ويمتلك إيلون ماسك 21% من شركة تسلا، ولكنه رهن أكثر من نصف حصته كضمان لقروض.