رواد الهندسة تنهي تنفيذ 20% من مشروع القطامية كريكس بالقاهرة الجديدة

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انتهت شركة رواد الهندسة الحديثة للمقاولات من تنفيذ نحو 20% بمشروع القطامية كريكس التابع لشركة ستارلايت للتنمية العمرانية، وفق المهندس شريف أبو طالب الرئيس التنفيذي لشركة ستارلايت.
وأضاف أبو طالب في بيان، أنه من المخطط تسليم جميع وحدات المشروع البالغة 400 وحده دفعة واحدة خلال30 شهر، وفق الجدول الزمني الموضوع مع شركة رواد الهندسة الحديثة، مشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة 42 فدان بالقاهرة الجديدة.
ومن جانبه قال المهندس محمد إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة رواد الهندسة الحديثة: “نعمل على ضمان تنفيذ المخطط العام لمشروع القطامية كريكس علي مستوي يحقق أقصى استفادة لملاك المشروع من المساحات المحيطة بوحداتهم وتوفير الخدمات اليومية.
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