- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قال حازم بن جاسم الرئيس التنفيذي المشارك في صندوق الاستثمار الشرق أوسطي إنفستكورب، إن الصندوق يعتزم إطلاق صندوق سعودي بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في الشركات الخاصة التي ستدرج في نهاية الأمر في سوق الأسهم السعودية.
وقال لرويترز، إن إنفسكورب يعتزم كذلك إدراج خامس شركة سعودية في حافظة استثماره الحالية في بورصة تداول في 2022.
وأضاف بن جاسم على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض “أولا الاقتصاد المحلي السعودي قوي للغاية ومزدهر ويترجم ذلك إلى أداء قوي جدا للشركات المحلية”.
وذكرت نقلا عن مصادر مطلعة في يونيو، إن إنفستكورب يعتزم إدراج شركة مختبرات البرج الطبية السعودية.
ويتوقع إنفستكورب، الذي يدير أصولا بقيمة 38 مليار دولار، الوصول للمستوى المستهدف في الأجل المتوسط وهو 50 مليار دولار قبل الموعد المستهدف في عام 2023 وأن يكون بعد ذلك على المسار الصحيح للوصول إلى المستوى المستهدف التالي وهو مئة مليار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفستكورب يخطط لإطلاق صندوق سعودي بقيمة 500 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.