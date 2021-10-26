وزير الإسكان: مشروع أبراج الداون تاون سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مشروع أبراج الداون تاون، بالمدينة، والذى تنفذه شركة “cscec” الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح، أن مشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

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وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة، هى باكورة المدن الجديدة فى الساحل الشمالي، ولها دور فى جذب الكثافات السكانية، وهى ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة – الصناعة – السياحة – الترفيه – الخدمات)، وهى فى المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلي.