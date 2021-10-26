البورصة: لجنة العضوية تحظر استفادة الشروق للوساطة من نظم التداول المعمول بها

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن لجنة العضوية قد قررت بجلستها المنعقدة اليوم الموافق 26 أكتوبر القرار رقم 78 لسنة 2021 بحظر استفادة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها للعمل بها.

وتضمن القرار وفقا لما أعلنته البورصة منذ قليل، حظر تواجد أيا من العاملين لدى الشركة في قاعدة التداول وذلك كتدبير إحترازي بدء من جلسة الغد الأربعاء الموافق 27 أكتوبر لحين موافاة البورصة بما يفيد إزالة المخالفات المنسوبة إليها.